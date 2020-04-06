В Кыштыме клещи открыли сезон

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В минувшие выходные в приёмный покой Кыштымской центральной городской больницы с укусами клещей обратились двое пострадавших. Оба «подцепили» кровососущих паразитов на своих садовых участков в товариществе «Кварц».

Как сказал сайту «КР» главный врач больницы Игорь Усков, пострадавшие не были застрахованы по программе «Антиклещ», поэтому экстренную вакцинопрофилактику не получили.

Специалисты напоминают: всем, кто заботится о собственном здоровье, должны уже сейчас сделать прививки от клещевого энцефалита, либо застраховаться, чтобы, в случае необходимости, бесплатно получить необходимую дозу иммуноглобулина.