В Кыштыме жертвами клещей стали уже шесть человек

Автор: КР от Сегодня, 11:24 Категория: Общество

Как уже сообщалось на нашем сайте, счёт укусам клещей 18 апреля открыла представитель садоводческого товарищества «Кварц». Тогда в приёмное отделение Кыштымской центральной городской больницы обратилась 68-летняя женщина. Поскольку она имела полис страхования «Антиклещ», ей была введена инъекция иммуноглобулина бесплатно.

За минувшую неделю в больницу с укусами клещей обратились ещё пять жителей нашего города. Все – взрослые. На двоих кровососущие напали прямо в черте города – в микрорайоне Каолиновом и в районе Дальней Дачи. Остальные пострадавшие подцепили паразитов на своих садовых участках.

– Все обратившиеся в наше медучреждение предъявили страховые полисы, поэтому им были бесплатно поставлены уколы иммуноглобулина, – сказал сайту «КР» главный врач больницы Владислав Логинов. – Что касается детей, то на приобретение для них иммуноглобулина из местного бюджета выделено 66 тысяч рублей, и сейчас мы как раз закупаем вакцину.