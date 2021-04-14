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В Кыштыме береговая линия парка имени Пушкина превращается в мусорный полигон

Сегодня, 16:13 Категория: Экология
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Ещё не состоялось официальное открытие городского парка имени А. С. Пушкина, а его уже облюбовали многие жители и гости нашего города. Да и ладно бы просто облюбовали: гуляли здесь с детьми, отдыхали на лавочках, катались на велосипедах.

 

Так нет же! Всегда найдутся такие, простите, свиньи, которые будут гадить там, где сами же и отдыхают. Береговая линия парка постепенно превращается в мусорный полигон, а бутылки, бумажки и прочие отходы уже захламили не только берег, но и погружаются в Верхне-Кыштымский пруд.

 

Вот «картина мусором» с сегодняшней прогулки по парку.

 

 

 

 

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Теги: Кыштым парк Пушкина мусор берег

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