В Кыштыме прошли ещё одни публичные слушания по эскизному проекту развития парка имени А. С. Пушкина

Автор: КР от Сегодня, 16:08 Категория: Экономика и бизнес

Только что в актовом зале администрации Кыштымского округа состоялись публичные слушания по обсуждению эскизного проекта развития городского парка.

До этого поступило несколько новых предложений по развитию парка. В частности, заместитель главы по экономике и инвестициям, начальник управления стратегического развития и привлечения инвестиций Алексей Заикин предложил стилизовать обустройство парковой территории под сказки Александра Сергеевича Пушкина.

Начальник отдела информатизации управления по делам образования Александр Зубаиров сделал замечание по поводу автопарковки, рассчитанной аж на 30 автомобилей. По его мнению, трёх-пяти машино-мест здесь будет вполне достаточно.

Бизнесмен Евгений Баранов, представивший эскизный проект и арендующий территорию парка, тоже присутствовал на публичных слушаниях, взял все замечания, что называется, на карандаш.

Заместитель главы Кыштымского округа по ЖКХ Александр Кочерещенко поручил отделу архитектуры и градостроительства создать рабочую группу. В неё войдут работники архитектуры, отдела капитального строительства, управления городского хозяйства, а также молодёжный актив. По мере необходимости будут привлечены и другие специалисты.