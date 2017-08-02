Жители Кыштыма оценят эскизный проект развития городского парка имени А. С. Пушкина
Автор: КР от Вчера, 15:55 Категория: Экономика и бизнес
Публичные слушания по его утверждению пройдут в четверг, 5 октября, в актовом зале администрации Кыштымского городского округа.
Напомним, что проблема развития парка не впервые выносится на суд общественности. Несколько лет назад рассматривался вариант строительства на этом земельном участке детского сада. Затем его арендаторы предлагали построить здесь несколько капитальных зданий медицинского профиля, чтобы за счёт их работы обеспечить содержание и развитие парка. Все эти варианты Жители Кыштыма отвергли и настаивают на сохранении парка именно как места отдыха для детей и взрослых.
О своём видении будущего парка на публичных слушаниях расскажет предприниматель Евгений Баранов, которому территория парка передана в аренду под цели благоустройства.
Сейчас на страничке ВКонтакте «Парк им. А. С. Пушкина г. Кыштым» vk.com/kyshtym_park размещены некоторые эскизы объектов, которые могут появиться в парке. Есть и варианты проектов по благоустройству территории.
Все эти нюансы кыштымцы могут обсудить на публичных слушаниях – задать вопросы, высказать своё мнение, представить замечания и предложения, а также поддержать предложенный проект. Внесённые отзывы будут включены в протокол публичных слушаний и учтены при принятии итогового решения.