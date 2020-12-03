Губернатор Алексей Текслер утвердил региональный экологический стандарт

Сегодня, 10:19 Категория: Экология

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Алексей Текслер провел заседание Координационного совета по вопросам экологии. Члены совета представили главе региона документ, над которым по его поручению работали в течение года, – региональный экологический стандарт - свод норм, правил и рекомендаций в отношении субъектов, которые оказывают или могут оказывать воздействие на окружающую среду. Также это дополнительные меры, которые не предусмотрены федеральным и региональным законодательством в сфере экологии, они жестче действующих нормативно-правовых актов.

– У нас есть действующее законодательство, но тем не менее мы принимаем свои решения, свои подходы для улучшения экологического благополучия наших жителей. Структура самого стандарта и представляет собой эти предложения и идеи, включая комплексный подход к решению всех проблем и задач, – Алексей Текслер.

Из основных положений регионального экологического стандарта:

– в регионе создается система онлайн-мониторинга качества атмосферного воздуха. Доступ к ее данным будет иметь каждый южноуралец. Система начнет работать уже в этом году;

– активно заключаются соглашения с промышленниками: до конца года дополнительно к ранее заключенным 16 соглашениям предприятий с Правительством области добавятся еще 30 ;

– добровольный публичный экологический аудит для предприятий, оказывающих воздействие на окружающую среду;

– создание системы мониторинга загрязнения воды и почв;

– распространение эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ на территории всего Южного Урала, а не только в черте городов Челябинска и Магнитогорска;

– увеличение количества и площадей особо охраняемых природных территорий;

– распространение практики перевода общественного и коммунального транспорта на использование экологичных видов топлива с перспективой этого требования и к коммерческому транспорту;

– разработка требований к городскому озеленению, а также к количественному и качественному составу зеленых насаждений;

– реализация мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов;

– предотвращение возникновения несанкционированных свалок на территории региона и создание эффективной системы утилизации отходов.

Все показатели регионального экостандарта должны отвечать современным запросам, поэтому Координационный совет по вопросам экологии будет на постоянной основе совершенствовать и развивать документ с учетом внедрения новых производственных и защитных технологий.