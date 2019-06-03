Алексей Текслер озвучил позицию по строительству Томинского ГОКа

Автор: КР от Сегодня, 18:12 Категория: Экология

Протесты жителей Челябинской области вокруг строительства Томинского горно-обогатительного комбината не утихают.

Временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Текслер рассказал корреспонденту Znak.com, о том, каким он видит дальнейшее развитие событий по этому вопросу.

– Я абсолютно точно на стороне людей, – сказал Алексей Леонидович. – Поэтому надо прекратить замалчивание волнующих нас с вами проблем и признать — да, с экологией у нас засада, беда. Будем откровенны: мы видим манипуляции статистическими данными по числу заболеваний в области. Теперь такого не будет. Власть быстрыми шагами будет становиться прозрачной, предельно открытой.

По мнению Текслера, важно представить гражданам реальное положение дел, показать, что из себя представляет Томинский ГОК, организовать «день открытых дверей». Это должно быть сделано для того, чтобы люди знали, что происходит по ту сторону заборов.

Врио губернатора также отметил, что в регионе необходимо принять экологический стандарт для промышленных предприятий. В случае нежелания их руководителей выполнять нормы экологически чистого производства, это будет воспринято, как серьёзный вызов.

– Я этот вызов приму. И здесь нужно понять главное – пусть я буду неудобным, неугодным, но я точно останусь на стороне людей. Мы будем в широком смысле «открывать двери» наших промышленных предприятий. И конечно, я оставляю за собой право обратиться в суд, если наши требования не будут услышаны, – пояснил Алексей Текслер.