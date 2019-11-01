Экологический стандарт Челябинской области начнёт действовать в 2020 году

Автор: КР от Сегодня, 16:14 Категория: Экология

Фото с сайта gubernator74.ru

Глава региона Алексей Текслер провёл расширенное заседание координационного совета по вопросам экологии.

Напомним, его возглавил руководитель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, а в состав вошли эксперты-экологи, в том числе международного уровня, представители крупных промышленных предприятий и региональных общественных организаций.

– Одной из первоочередных задач, которую я поставил перед советом – разработка экологического стандарта, призванного регламентировать правила экологической безопасности для всех предприятий региона, – пояснил Алексей Леонидович. – Челябинская область – по сути, пилотный российский регион, где впервые создаётся и будет работать экологический стандарт.

Как сообщил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачёв, в соответствии с экологическим стандартом работа будет вестись в четырех основных направлениях.

Экология производства подразумевает сокращение уровней воздействия на окружающую среду всех антропогенных источников. Достичь этого поможет новая система нормирования допустимого воздействия на окружающую среду. Она предусматривает отказ от установления индивидуальных разрешений для каждого предприятия и установление нормативов и планов поэтапного снижения загрязнения до уровней, соответствующих наилучшим экологически безопасным мировым технологиям. А также создание развитой индустрии утилизации отходов, расширение использования возобновляемых источников энергии.

Экология человека – это установление нормативов качества воздуха, воды, почвы и других экологических характеристик, соответствующих как минимум безопасному уровню воздействия на здоровье человека. Экологический бизнес подразумевает создание эффективного экологического сектора экономики, а экология природной среды – это сохранение и защита природных комплексов и естественных экосистем, совершенствование системы особо охраняемых природных территорий и развитие экотуризма.

По поручению губернатора Алексея Текслер региональный экологический стандарт должен начать работать в Челябинской области уже в июне 2020 года.

– Мы получили большое количество предложений от экологов и промышленников по плану работ на 2020 год, систематизировали всю информацию. График получился насыщенный, но вполне реализуемый. – подчеркнул Рашид Исмаилов. – Флагманский проект Совета – это экологический стандарт Челябинской области. Работа наша будет максимально открыта и прозрачна. Экологическую открытость мы намерены внедрять и в деятельность промышленников.

Как отмечают эксперты, создание экологического стандарта Челябинской области направлено на разработку региональных норм в области охраны окружающей среды, снижение негативного воздействия на неё и рациональное использование природных ресурсов.

Среди направлений работы – охрана атмосферного воздуха, сохранение водных ресурсов, развитие экологического волонтёрства, увеличение площади озеленённых территорий, а также совершенствование нормативно-правовой базы и развитие международного сотрудничества в сфере охраны окружающей среды.