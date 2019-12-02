Губернатор Алексей Текслер презентовал разработку уникального для России экостандарта

Автор: КР от Сегодня, 13:41 Категория: Экология

В Москве прошёл форум-выставка «Чистая стра­на» в рамках поддержки нацпроекта «Экология». На нём наш регион пред­ставил губернатор Челя­бинской области Алексей Текслер.

Накануне своего приезда в столицу он провёл раз­бор полётов, в том числе раскритиковал региональ­ное министерство эколо­гии. Дело в том, что в минув­ший понедельник смог сно­ва окутал областной центр. Алексей Леонидович потре­бовал от подчинённых как оперативного мониторинга состояния окружающей сре­ды, так и своевременного прогнозирования экологи­ческий ситуации. Для это­го потребуется закупить со­временное оборудование и программное обеспечение.

Также Алексей Текслер от­метил, что для снижения выбросов в Челябинске бу­дут запущены более 800 экологичных автобусов. На­чалась работа по рекульти­вации городской свалки.

В Москве на форуме-вы­ставке губернатор пооб­щался со спецпредставите­лем президента РФ по во­просам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивано­вым. Вместе они осмотрели мобильный комплекс мо­ниторинга экологической ситуации. Алексей Леони­дович презентовал регио­нальный экостандарт.

– Этот документ, который мы начали разрабатывать в рамках координационного экологического совета, – сказал глава Челябинской области. – В нём нет чинов­ников, только эксперты фе­дерального и международ­ного уровня. Задачи, кото­рые стоят перед ними, схо­жи с законом о квотирова­нии. Думаю, это будет луч­шая практика в стране. На­правлена работа и на регу­лирование ситуации в каж­дой конкретной точке или городе, чтобы люди могли дышать чистым воздухом.