Губернатор Алексей Текслер презентовал разработку уникального для России экостандарта Автор: КР от Сегодня, 13:41 Категория: Экология 0 В Москве прошёл форум-выставка «Чистая страна» в рамках поддержки нацпроекта «Экология». На нём наш регион представил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Накануне своего приезда в столицу он провёл разбор полётов, в том числе раскритиковал региональное министерство экологии. Дело в том, что в минувший понедельник смог снова окутал областной центр. Алексей Леонидович потребовал от подчинённых как оперативного мониторинга состояния окружающей среды, так и своевременного прогнозирования экологический ситуации. Для этого потребуется закупить современное оборудование и программное обеспечение. Также Алексей Текслер отметил, что для снижения выбросов в Челябинске будут запущены более 800 экологичных автобусов. Началась работа по рекультивации городской свалки. В Москве на форуме-выставке губернатор пообщался со спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым. Вместе они осмотрели мобильный комплекс мониторинга экологической ситуации. Алексей Леонидович презентовал региональный экостандарт. – Этот документ, который мы начали разрабатывать в рамках координационного экологического совета, – сказал глава Челябинской области. – В нём нет чиновников, только эксперты федерального и международного уровня. Задачи, которые стоят перед ними, схожи с законом о квотировании. Думаю, это будет лучшая практика в стране. Направлена работа и на регулирование ситуации в каждой конкретной точке или городе, чтобы люди могли дышать чистым воздухом. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить