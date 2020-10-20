Жителя Кыштыма оштрафовали за выброс мусора в лесу

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Вчера, 21 октября, административная комиссия Кыштымского округа рассмотрела протокол, составленный на жителя нашего города 1973 года рождения.

Установлено, что 27 сентября он выгрузил большое количество бытового мусора в лесном массиве в районе автозаправочной станции «Алабама» на Каслинском шоссе. Его проступок увидела неравнодушная женщина, которая в это время проезжала мимо. Она сделала ему замечание, но мужчина не отреагировал и продолжал вытряхивать хлам в лесу из больших мешков.

Тогда женщина сфотографировала его и отправила снимки в полицию. Правонарушителя быстро вычислили.

По данным комиссии, он нарушил региональный закон «Об административных правонарушениях в Челябинской области»: сброс мусора, иных отходов производства и потребления вне специально отведённых для этого местах, влечёт наложение штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Повторное в течение года совершение такого же правонарушения влечёт штрафы на граждан от трёх до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двенадцати тысяч пятисот до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати семи тысяч пятисот до пятидесяти тысяч рублей. На первый раз кыштымцу выписан штраф в размере пяти тысяч рублей.

Просьба к жителям округа сообщать в администрацию округа или в полицию, если вы стали очевидцами подобных правонарушений.