В Кыштыме газетный киоск возле ДК «Победа» был установлен самовольно, и теперь решается его судьба

Вчера, 14:44 Категория: Экономика и бизнес

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Киоск «Роспечати», как по привычке называют его кыштымцы, располагается между торговым центром «Радуга» и Дворцом культуры «Победа» уже много лет. Однако, как выяснилось, находится он здесь не совсем законно.

По данным административной комиссии Кыштымского городского округа, речь идёт о самовольной установке временного объекта – ООО «Свежие новости». Владельцем и директором данного объекта является жительница Озёрска.

Как выяснилось, киоск был установлен на земельных участках, принадлежащих совсем другим юридическим лицам. Теперь жительница Озёрска должна либо оформить документы на землю надлежащим образом, либо найти для своего киоска другое место.

Согласно административным материалам, женщина нарушила часть 14 статьи третьей регионального закона «Об административных правонарушениях в Челябинской области». В соответствии с законом, самовольная установка временных объектов, влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренного абзацем первым настоящей части, влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от ста двадцати пяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Административная комиссия Кыштымского округа оштрафовала жительницу соседнего города как юрлицо – на 50 тысяч рублей.