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Жителя Кыштыма оштрафовали за парковку на газоне

Сегодня, 11:44 Категория: Общество
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Административная комиссия в Кыштымском округе рассмотрела протокол в отношении 58-летнего жителя нашего города.

Мужчина припарковал ВАЗ-2111 на газоне возле дома № 97 на улице Красной Звезды. Тем самым, он нарушил часть 10 статьи 3 регионального закона «Об административных правонарушениях в Челябинской области» – «Оставление механических транспортных средств на газонах, озеленённых территориях, детских и спортивных площадках, а также их стоянка, препятствующая вывозу коммунальных отходов, не связанные с нарушением правил стоянки и остановки транспортных средств и не повлекшие нарушения экологических, санитарно-эпидемиологических требований, установленных федеральным законодательством».

Санкция статьи предусматривает штраф на граждан от одной до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Кыштымца оштрафовали на одну тысячу рублей.

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Теги: Кыштым парковка штраф

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