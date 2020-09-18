Жителя Кыштыма оштрафовали за несанкционированную свалку

Сегодня, 10:32 Категория: Экология

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Житель нашего города устроил стихийную свалку отходов на территории, расположенной в 25 метрах восточнее жилого дома № 116 по улице Карла Либкнехта. Тем самым он нарушил региональный закон «Об административных правонарушениях в Челябинской области».

За несанкционированные свалки предусмотрена административная ответственность. Так, гражданам грозит штраф от одной тысячи до пяти тысяч рублей; должностным лицам – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; юридическим – от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

По данным административной комиссии Кыштымского городского округа, наш земляк поплатился штрафом в две с половиной тысячи рублей. Кроме того, он должен за свой счёт очистить от мусора захламлённую им территорию.