Житель Кыштыма поплатился штрафом за торговлю молочной продукцией в неустановленном месте

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Соответствующий протокол, составленный в отношении 55-летнего уроженца Таджикистана, был рассмотрен на очередном заседании административной комиссии.

Установлено, что в ходе одного из рейдов мужчина торговал молочной продукцией «с земли» напротив магазина «Связной» по улице К. Либкнехта. Тем самым, он нарушил часть 6 статьи 3 Закона Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской области», в соответствии с которой торговля и оказание бытовых услуг либо услуг общественного питания в неустановленных местах влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан от одной до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Житель Кыштыма отделался штрафом в три тысячи рублей.