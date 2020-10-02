Жителя Кыштыма оштрафовали за несанкционированные земляные работы

Вчера, 10:24 Категория: ЖКХ

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По данным административной комиссии Кыштымского городского округа, 49-летний житель нашего города произвёл земляные работы без письменного разрешения и самовольно подвёл водонапорные сети к своему жилому дому на улице Репина.

Между тем, разрешительные документы на такие работы обязательны. Житель Кыштыма нарушил часть 16 статьи 3 Закона Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской области», где чётко прописано: производство земляных работ, влекущих повреждение или уничтожение зелёных насаждений, нарушение конструкций дорог, тротуаров, других объектов и элементов благоустройства, без письменного разрешения (ордера на производство земляных работ) в случаях, если такое письменное разрешение (ордер на производство земляных работ) обязательно, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трёх тысяч рублей; на должностных лиц – от трёх тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Кыштымец поплатился штрафом в размере трёх тысяч рублей.