Прогнозируется аномальная жара. Из-за высокой пожарной опасности запрещается разводить костры

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По данным Челябинского гидрометеоцентра, с 28 августа по 2 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на семь градусов выше нормы.

С 29 по 31 августа в регионе прогнозируется высокая пожарная опасность – IV класс горимости. Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных возникновением лесных пожаров, угрозой перехода природных пожаров на населённые пункты, увеличением площади природных пожаров до крупных.

Как сообщили сайту «КР» в управлении гражданской защиты Кыштымского городского округа, в период высокой пожарной опасности, сухой и ветреной погоды запрещается разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи на открытом огне; пользоваться пиротехническими изделиями; сжигать мусор и сухую траву.

По прогнозам синоптиков в Кыштыме в предстоящие выходные ожидается температура воздуха до плюс 29 градусов.

Телефон единой дежурно-диспетчерской службы: 112.