В Кыштым придёт аномальная жара

Автор: КР от Вчера, 23:01 Категория: Общество

В отдельных районах Челябинской области с 7 по 9 мая ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой на семь и более градусов выше климатической нормы.

Завтра, 7 мая, потеплеет до плюс 26-31 градуса. Синоптики прогнозируют в Кыштыме ясную погоду, без осадков.

В связи с этим повышается уровень пожарной опасности – IV класс горимости по региональной шкале.