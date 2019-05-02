В Кыштым придёт аномальная жара Автор: КР от Вчера, 23:01 Категория: Общество 0 В отдельных районах Челябинской области с 7 по 9 мая ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой на семь и более градусов выше климатической нормы. Завтра, 7 мая, потеплеет до плюс 26-31 градуса. Синоптики прогнозируют в Кыштыме ясную погоду, без осадков. В связи с этим повышается уровень пожарной опасности – IV класс горимости по региональной шкале. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить