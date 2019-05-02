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В Кыштым придёт аномальная жара

Автор: КР от Вчера, 23:01 Категория: Общество

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В отдельных районах Челябинской области с 7 по 9 мая ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой на семь и более градусов выше климатической нормы.

 

Завтра, 7 мая, потеплеет до плюс 26-31 градуса. Синоптики прогнозируют в Кыштыме ясную погоду, без осадков.

 

В связи с этим повышается уровень пожарной опасности – IV класс горимости по региональной шкале.


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