Экстренное предупреждение для жителей Кыштыма: аномальная жара

Вчера, 12:34 Категория: Экология

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По данным Челябинского гидрометеоцентра, с 13 по 16 июля в большинстве районов Челябинской области сохраняется аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на семь градусов выше нормы. Местами сохраняется сильная жара с максимальными температурами до +36° и выше.

Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных увеличением количества ДТП на автодорогах и на железной дороге в результате деформации асфальтового покрытия и железнодорожного полотна. У населения возможно обострение сердечно-сосудистых заболеваний, тепловые удары.

При жаре рекомендуется:

- отменить или перенести проведение мероприятий на открытом воздухе;

- ограничить пребывание детей на открытом воздухе на территории детских оздоровительных лагерей и детских садов;

- изменить маршрут движения туристических групп, вплоть до прекращения похода при форс-мажорных обстоятельствах – угрозе безопасности группы от природных явлений;

- избегать воздействия повышенной температуры;

- носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором;

- чаще находиться в тени;

- не употреблять алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма;

- при тепловом поражении немедленно перейдите в тень, на ветер или примите душ, медленно выпейте много воды.

Управление гражданской защиты напоминает о соблюдении правил поведения на воде:

купайтесь в специально оборудованных для этого местах;

не ныряйте в незнакомых местах, с лодок, крутых берегов;

не допускайте шалости детей на воде;

не купайтесь в состоянии опьянения;

не заплывайте далеко от берега;

не купайтесь в ночное время, в штормовую погоду и во время грозы;

никогда не оставляйте детей без присмотра, не отпускайте их купаться одних;

при катании на лодке надевайте спасательный жилет;

В период высокой пожарной опасности, сухой и ветреной погоды запрещается разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи на открытом огне; пользоваться пиротехническими изделиями; сжигать мусор и сухую траву.

При нахождении в опасности и для сообщения важной информации о необходимости проведения спасательных мероприятий, обнаружении лесного пожара нужно звонить по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы: 112.