Экстренное предупреждение: сегодня ожидаются грозы и ливни

Сегодня, 10:24 Категория: Экология

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По данным Челябинского гидрометеоцентра сегодня днём, 20 июля, в отдельных районах Челябинской области сохраняются грозы, ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25-27 м/с.

Также местами сохраняется аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на семь градусов выше климатической нормы.

По прогнозам синоптиков температура воздуха в Кыштыме сегодня составит до плюс 25 градусов. Вчера днём из-за грозы в нашем городе отключился фидер «Город – 1». До вечера без электроснабжения оставались жители 48 многоквартирных и 714 частных домов. Всего порядка 5800 человек.

Сегодня сохраняется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабо укреплённых конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

При сильном ветре следует плотно закрыть окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть, во дворах закрепить предметы, которые может унести ветром. На улице необходимо держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Нельзя находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт.

Если ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь на обочину и прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень.

При грозе не выходите из дома, находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон; не пользуйтесь электроприборами и сотовыми телефонами. Не купайтесь во время грозы.

В период чрезвычайной пожарной опасности, сухой и ветреной погоды запрещается разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи на открытом огне; пользоваться пиротехническими изделиями; сжигать мусор и сухую траву.

Телефоны единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 и 112.