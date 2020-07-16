Жара не отступает. Экстренное предупреждение для жителей Кыштыма
Сегодня, 15:59 Категория: Экология
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По данным Челябинского гидрометеоцентра с 17 по 19 июля в большинстве районов Челябинской области сохраняется аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на семь градусов выше климатической нормы; местами сохраняется сильная жара с максимальными температурами до плюс 36 градусов и выше.
Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных увеличением количества ДТП на автодорогах и на железной дороге в результате деформации асфальтового покрытия и железнодорожного полотна, возможны тепловые удары и обострение сердечно-сосудистых заболеваний у населения.
При жаре рекомендуется:
- отменить или перенести проведение мероприятий на открытом воздухе;
- ограничить пребывание детей на открытом воздухе на территории детских оздоровительных лагерей и детских садов;
- изменить маршрут движения туристических групп, вплоть до прекращения похода при форс-мажорных обстоятельствах – угрозе безопасности группы от природных явлений;
- избегать воздействия повышенной температуры;
- носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором;
- чаще находиться в тени;
- не употреблять алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма;
- при тепловом поражении немедленно перейдите в тень, на ветер или примите душ, медленно выпейте много воды.
Управление гражданской защиты напоминает о соблюдении правил поведения на воде:
- купайтесь в специально оборудованных для этого местах;
- не ныряйте в незнакомых местах, с лодок, крутых берегов;
- не купайтесь в состоянии опьянения;
- не заплывайте далеко от берега;
- не перегревайтесь на солнце перед купанием;
- не купайтесь в ночное время, в штормовую погоду и во время грозы;
- никогда не оставляйте детей без присмотра, не отпускайте их купаться одних;
- не допускайте шалости детей на воде;
- при катании на лодке надевайте спасательный жилет;
В период чрезвычайной пожарной опасности, сухой и ветреной погоды запрещается разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи на открытом огне; пользоваться пиротехническими изделиями; сжигать мусор и сухую траву.
По прогнозам синоптиков завтра, 17 июля, в Кыштыме ожидается температура воздуха до плюс 35 градусов.
При нахождении в опасности и для сообщения важной информации о необходимости проведения спасательных мероприятий, обнаружении лесного пожара сообщите по телефону единой дежурно-диспетчерской службы – 112.