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Жара не отступает. Экстренное предупреждение для жителей Кыштыма

Сегодня, 15:59 Категория: Экология
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По данным Челябинского гидрометеоцентра с 17 по 19 июля в большинстве районов Челябинской области сохраняется аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на семь градусов выше климатической нормы; местами сохраняется сильная жара с максимальными температурами до плюс 36 градусов и выше.

Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных увеличением количества ДТП на автодорогах и на железной дороге в результате деформации асфальтового покрытия и железнодорожного полотна, возможны тепловые удары и обострение сердечно-сосудистых заболеваний у населения.

При жаре рекомендуется:

- отменить или перенести проведение мероприятий на открытом воздухе;

- ограничить пребывание детей на открытом воздухе на территории детских оздоровительных лагерей и детских садов;

- изменить маршрут движения туристических групп, вплоть до прекращения похода при форс-мажорных обстоятельствах – угрозе безопасности группы от природных явлений;

- избегать воздействия повышенной температуры;

- носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором;

- чаще находиться в тени;

- не употреблять алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма;

- при тепловом поражении немедленно перейдите в тень, на ветер или примите душ, медленно выпейте много воды.

 

Управление гражданской защиты напоминает о соблюдении правил поведения на воде:

  • купайтесь в специально оборудованных для этого местах;
  • не ныряйте в незнакомых местах, с лодок, крутых берегов;
  • не купайтесь в состоянии опьянения;
  • не заплывайте далеко от берега;
  • не перегревайтесь на солнце перед купанием;
  • не купайтесь в ночное время, в штормовую погоду и во время грозы;
  • никогда не оставляйте детей без присмотра, не отпускайте их купаться одних;
  • не допускайте шалости детей на воде;
  • при катании на лодке надевайте спасательный жилет;

В период чрезвычайной пожарной опасности, сухой и ветреной погоды запрещается разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи на открытом огне; пользоваться пиротехническими изделиями; сжигать мусор и сухую траву.

По прогнозам синоптиков завтра, 17 июля, в Кыштыме ожидается температура воздуха до плюс 35 градусов.

При нахождении в опасности и для сообщения важной информации о необходимости проведения спасательных мероприятий, обнаружении лесного пожара сообщите по телефону единой дежурно-диспетчерской службы – 112.

 

 

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Теги: Кыштым Гидрометеоцентр Аномальная жара

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