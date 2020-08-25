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Южноуральские регоператоры по обращению с ТКО получат субсидию из федерального бюджета

Сегодня, 11:04 Категория: Экология
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Общая сумма поддержки для Челябинской области составляет более двухсот миллионов рублей. Компании уже начали получать средства.

Субсидию в адрес региональных операторов будет предоставляться в течение трех месяцев в размере 20 процентов от их годовой выручки. Мера поддержки направлена на обеспечение затрат региональных операторов, возникших в результате неблагоприятной ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции.

Правила предоставления субсидий, определяющие критерии для отбора заявок, утверждены Правительством Челябинской области, их исполнение находятся на постоянном контроле губернатора Челябинской области А.Л. Текслера.

– На сегодняшний день все региональные операторы уже получили первый транш субсидий. Мера направлена на обеспечение непрерывной работы по обращению с ТКО в регионе, – сообщил заместитель министра экологии Виталий Безруков.

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Теги: Кыштым Регоператор ТКО Субсидия Поддержка регоператоров

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