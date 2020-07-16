Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Челябинской области введена новая мера поддержки учителей – выплаты по 50 тысяч рублей

Сегодня, 16:08 Категория: Общество
257
0

 

По решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера педагоги, которые подготовили победителей и призеров всероссийских и международных олимпиад школьников, получат стимулирующие выплаты. Это новая мера поддержки учителей в регионе.
Каждый наставник, подготовивший победителя или призера, получит 50 тысяч рублей. Стимулирующие выплаты будут продолжены в 2021-2022 годах.
Выдвигает педагога на получение премии школа в срок до 1 сентября.
Решение о выплате принимает министерство образования и науки Челябинской области.
Деньги на счета учителей будут переведены в октябре.
– В Челябинской области проживают более 700 тыс. детей и подростков. Трудно заранее сказать, кто из них станет выдающимся ученым, деятелем культуры или великим спортсменом. Но талантливые педагоги способны распознать одаренность ребенка и помочь раскрыть природный потенциал, который заложен в каждом. Развитие поддержки одаренных детей и их наставников - это важная задача областного правительства. От нас сегодня зависит, смогут ли наши дети в будущем стать источником инновационных идей и созидательного творчества, – сказал Алексей Текслер.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Выплаты учителям Алексей Текслер Меры поддержки учителей

Похожие публикации:

Соцработники получат стимулирующие выплаты сразу после поступления средств из федерального бюджета

Ко Дню Победы ветераны Челябинской области получат дополнительную выплату

В Кыштыме соцработники получат единовременную надбавку к зарплате

В Кыштыме пенсионерам досрочно начали выплачивать деньги к Дню пожилого человека

Кыштымский педагог получит 200 тысяч

Комментарии:

Добавить