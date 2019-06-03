Кыштым на контроле у регионального управления Федеральной антимонопольной службы

Автор: КР от Сегодня, 14:57 Категория: Общество

УФАС Челябинской области выдало предупреждение администрации Кыштымского городского округа, в действиях которой обнаружены признаки нарушения закона. В частности, муниципальные власти раздают деньги из региональных субсидий коммунальщикам, что не предусмотрено Бюджетным кодексом.

Челябинское УФАС требует от администрации Кыштымского округа отменить действующий порядок до 28 июня.

Ранее УФАС направило письмо временно исполняющему обязанности губернатора Челябинской области Алексею Текслеру с требованием навести порядок с субсидиями, которые получают муниципалитеты на погашение долгов за газ. Общая сумма долга составляет порядка двух миллиардов рублей. Едва ли не единственное решение, которое помогает снизить долговую нагрузку, — это погашение долгов муниципалитетов за счёт областного бюджета.

Помимо Кыштымского городского округа, предупреждения от УФАС получены администрациями Аши и Аргаяша. По мнению федерального ведомства, коммунальные организации, в том числе и частные, слишком легко получают бюджетные деньги. В итоге у них нет мотивации заниматься взысканием долгов с потребителей или модернизацией сетей и оборудования.

По сути, бюджетными деньгами просто затыкают проблемные территории, а причины, из-за которых растут долги, не устраняются. УФАС обратилось к врио губернатора Челябинской области Алексею Текслеру с просьбой изменить практику в отношении муниципалитетов-должников.