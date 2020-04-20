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Губернатор Алексей Текслер в полдень проведёт брифинг по ситуации, связанной с распространением коронавируса

Сегодня, 09:56 Категория: Общество
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Сегодня, 20 апреля, в 12:00 в режиме видеоконференцсвязи пройдёт брифинг губернатора Челябинской области Алексея Текслера по ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

Алексей Леонидович сообщит оперативную информацию о мерах, которые принимаются для борьбы с ростом заболеваемости, а также проинформирует южноуральцев о количестве подтверждённых случаев заражения.

Присоединяйтесь к трансляции на сайте 1obl.tv

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Теги: Кыштымский рабочий ОТВ Брифинг

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