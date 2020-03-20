В Челябинской области утверждён размер субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг

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В Челябинской области утверждён региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг. Он утверждается ежегодно в целях социальной поддержки граждан, чьи доходы не позволяют оплачивать в полном объеме услуги ЖКХ, даже с учетом получаемых льгот.

В бюджете Челябинской области на 2020 год на предоставление гражданам жилищных субсидий запланировано выделить 2,5 миллиарда рублей, адресную субсидию планируют получить 193 тысяч семей.

Выплата субсидий производится, исходя из размера регионального стандарта, нормативной площади жилого помещения и стоимости жилищно-коммунальных услуг, с учётом максимальной доли расходов семьи.

Максимальная доля установлена в размере 11 % для граждан, среднедушевой доход семьи которых не превышает величину прожиточного минимума или превышает не более чем на 20 %. В состав семьи которых входят: только граждане, достигшие возраста, дающего право на получение пенсии по старости, а также одиноко проживающие; трое и более несовершеннолетними детей; одинокие матери с одним или более несовершеннолетними детьми. В иных случаях эта доля равна 22 %.

Также предусмотрена дополнительная мера социальной поддержки граждан – адресная субсидия в связи с ростом платы за коммунальные услуги. Она предоставляется гражданам, у которых изменение размера вносимой платы за коммунальные услуги в каждом месяце текущего года по отношению к плате за коммунальные услуги в декабре предшествующего календарного года больше установленной величины предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании, утвержденного губернатором Челябинской области на текущий год.

В Челябинской области в 2019 году средний размер субсидии на одну семью составил 2 822 рублей в месяц.