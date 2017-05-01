В Кыштыме клещи всё чаще подстерегают своих жертв в черте города
Автор: КР от Вчера, 10:50 Категория: Экология
По данным Центра гигиены и эпидемиологии в Кыштыме, этой весной зарегистрировано уже 87 укусов клещей. В числе пострадавших – 16 детей.
– Чаще всего за медицинской помощью обращаются садоводы и туристы, – сказала сайту «КР» помощник врача-эпидемиолога Людмила Киприянова. – Много случаев нападения клещей в садоводческих товариществах «Дальняя Дача» и «Кварц».
Среди излюбленных мест отдыха на природе наибольшую опасность в этом плане представляет гора Сугомак и берег одноимённого озера. Всё чаще укусы клещей отмечаются и в черте города, особенно в микрорайоне Каолиновом.
Тем не менее, число пострадавших меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, на 10 мая 2016 года за медицинской помощью обратились 109 кыштымцев.
Комментарии
В Кыштыме за получение взяток будут судить экс-начальницу почтового отделения (Radishev)
Да, должна была внести, чтоб очередному руководителю почты России на золотой парашут хватило, а сама и её коллеги пусть бесплатно буклеты разносят >>>
В Кыштыме за получение взяток будут судить экс-начальницу почтового отделения (drom74)
Себе она с этих денег ни копейки не взяла А пока на службе будут такие полицейские которые работают ради палок и улучшения показателей, так и будет страдать народ >>>
Добровольцы из Кыштыма приведут в порядок берег озера Сугомак (Наблюдатель)
А "Кыштымский рабочий" очистит текст от ошибок в слове Сугомак >>>
В Кыштыме за получение взяток будут судить экс-начальницу почтового отделения (Гость Гость)
Так она госслужащая, и деньги взяла за разнос почты лично себе А должна в кассу приходовать Я считаю за дело ее наказали Если каждый по чуть-чуть пи деть будет, то будет бардак в стране Тем более >>>
На юбилее Кыштыма выступят семь военных оркестров (Вася)
100р билет А что правильно Как с горожан еще денег намутить, давайте еще сделаем платный выход из дома в выходной день Сейчас праздники (9 мая, день города) тупо хороводы и проход по улицам В со >>>
Все комментарии