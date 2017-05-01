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В Кыштыме клещи всё чаще подстерегают своих жертв в черте города

Автор: КР от Вчера, 10:50 Категория: Экология

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По данным Центра гигиены и эпидемиологии в Кыштыме, этой весной зарегистрировано уже 87 укусов клещей. В числе пострадавших – 16 детей.

 

– Чаще всего за медицинской помощью обращаются садоводы и туристы, – сказала сайту «КР» помощник врача-эпидемиолога Людмила Киприянова. – Много случаев нападения клещей в садоводческих товариществах «Дальняя Дача» и «Кварц».

 

Среди излюбленных мест отдыха на природе наибольшую опасность в этом плане представляет гора Сугомак и берег одноимённого озера. Всё чаще укусы клещей отмечаются и в черте города, особенно в микрорайоне Каолиновом.

 

Тем не менее, число пострадавших меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, на 10 мая 2016 года за медицинской помощью обратились 109 кыштымцев.

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