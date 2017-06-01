В Кыштыме матрос-спасатель подцепил клеща в загородном детском лагере
Автор: КР от Вчера, 14:44 Категория: Экология
В Кыштымском городском округе в этом сезоне пострадавших от клещей почти в два раза больше, чем было в прошлом году. По данным центра гигиены и эпидемиологии, на сегодня за медицинской помощью обратились 510 кыштымцев, а на эту же дату прошлого года – 309.
– Каждый пятый пострадавший – ребёнок, – констатирует помощник врача-эпидемиолога Людмила Киприянова. – Больше всего случаев нападения клещей регистрируется в микрорайонах Каолиновом, Дальней Дачи, у подножия горы Сугомак. В начале месяца матрос-спасатель обнаружил на своём теле кровососущее насекомое непосредственно на работе – в загородном лагере «Волна».
И это при том, что на территориях загородных лагерей была проведена акарицидная обработка.
А в середине месяца девочку направили на диагностику и лечение в Челябинскую областную детскую больницу № 8 с подозрением на клещевой энцефалит. Диагноз не подтвердился.
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