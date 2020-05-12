В Кыштыме число жертв клещей перевалило за сотню

Сегодня, 16:01 Категория: Экология

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С начала весеннего сезона за медицинской помощью обратились уже 128 жителей нашего города, пострадавших от укусов клещей.

Как сказала сайту «КР» помощник эпидемиолога Центра гигиены и эпидемиологии в Кыштыме Ольга Мазякина, чаще всего кровососущих паразитов на своём теле обнаруживают садоводы. Нередки случаи, когда клещи атакуют и в черте города. Случаев клещевого энцефалита не выявлено.

Специалисты напоминают: осматривайте одежду и тело после каждого возвращения домой с прогулки, тем более, если вы вернулись из сада.