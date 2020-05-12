Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме число жертв клещей перевалило за сотню

Сегодня, 16:01 Категория: Экология
308
0

С начала весеннего сезона за медицинской помощью обратились уже 128 жителей нашего города, пострадавших от укусов клещей.

 

Как сказала сайту «КР» помощник эпидемиолога Центра гигиены и эпидемиологии в Кыштыме Ольга Мазякина, чаще всего кровососущих паразитов на своём теле обнаруживают садоводы. Нередки случаи, когда клещи атакуют и в черте города. Случаев клещевого энцефалита не выявлено.

 

Специалисты напоминают: осматривайте одежду и тело после каждого возвращения домой с прогулки, тем более, если вы вернулись из сада.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым клещи

Похожие публикации:

Среди жителей Кыштыма, пострадавших от укусов клещей, двое детей

В Кыштыме клещи всё чаще подстерегают своих жертв в черте города

В Кыштыме эпидемиологи рассказали, в каких районах города обитает больше всего клещей

Клещи находятся на пике активности

Клещи расплодились в черте города

Комментарии:

Добавить