В Кыштыме эпидемиологи рассказали, в каких районах города обитает больше всего клещей
Автор: КР от Сегодня, 08:54 Категория: Экология
В Кыштымскую центральную больницу обратилось уже 47 жителей нашего города, пострадавших от укусов клещей. Из них 11 – дети.
Как сказала сайту «КР» помощник врача-эпидемиолога Центра гигиены и эпидемиологии Людмила Киприянова, чаще всего эти кровососущие нападают на людей в районах Дальней Дачи и Ближней Дачи, на горе Сугомак и у её подножия, в садоводческих товариществах «Кварц» и «Северный», расположенных вдоль Каслинского тракта. Однако никто не застрахован от укусов клещей и в черте города.
Почти все пострадавшие были застрахованы и по программе «Антиклещ» бесплатно получили необходимое количество иммуноглобулина. Госпитализация никому не потребовалась.
В Кыштыме 12 мая пройдёт горячая линия по вопросам профилактики клещевого энцефалита. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии ответят на все интересующие вопросы с 10 до 11 часов по телефонам 4-04-27, 8-951-799-08-96.
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