Сказка со счастливым концом. Спасённый под Кыштымом лебедь взмыл в небо вместе с подругой

Автор: КР от Сегодня, 14:35 Категория: Общество

Напомним, раненный прошлой осенью охотниками лебедёнок на озере Увильды в районе санатория МВД «Лесное озеро» находился на лечении в челябинской клинике Карена Даллакяна. У него были извлечены из крыла две пули.

После прохождения реабилитации его планировалось выпустить на волю именно на Увильдах, поближе к семье. Родители лебедёнка, которых местные жители в прошлом году назвали Гошей и Глашей, снова вернулись на водоём, где остался их птенец.

Но дожидаться момента, когда его выпустят на волю, уже окрепший лебедь не стал. Из искусственного пруда клиники Карена Даллакяна, он поднялся на крыло и улетел.

Да ещё и не один. Ещё в период реабилитации лебедь познакомился с Ксюшей, тоже краснокнижной птицей этого же семейства. Её спасли в тот же день, что и его. Она замерзала на Карповом пруду – голодная и обезвоженная.

Лебеди не только подружились, но и вместе шли на поправку быстрее других своих сородичей.

Почувствовав в себе силы, они улетели.