Жители Нижнего Кыштыма наконец-то смогут дышать полной грудью

Автор: КР от Сегодня, 12:16 Категория: Экология

Фото с сайта Министерства экологии Челябинской области

Вчера на Кыштымском медеэлектролитном заводе запустили новый газоотчистной фильтр «LÜHR». Он смонтирован на медеплавильной печи. Новое оборудование будет улавливать почти все выбросы медеплавильного цеха в окружающую среду. Кроме того, благодаря ему воздух станет чище и в самом помещении цеха.

– Установка газоотчистного оборудования – это важный шаг для улучшения экологической ситуации. Данный источник выбросов был одним из основных на предприятии, и теперь он полностью ликвидирован, – отметил начальник управления экологического просвещения регионального министерства экологии Виталий Безруков. – Новейшее оборудование позволит очищать до 99 процентов выбросов и полностью улавливать пыль и вредные газы.

Фото с сайта Министерства экологии Челябинской области

Немецкая компания «LÜHR FILTER» приступила к проектированию нового фильтра в прошлом году. Эта фирма занимается изготовлением промышленных установок для пыле- и газоочистки воздуха более 70 лет. Мощный очиститель обошёлся заводу примерно в 250 миллионов рублей.

Фото с сайта Министерства экологии Челябинской области

В церемонии запуска газоочистного комплекса приняли участие начальник управления экологического просвещения министерства экологии Челябинской области Виталий Безруков, глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева, генеральный директор компании «LÜHR FILTER» Рюдигер Марграф, генеральный директор КМЭЗ Андрей Кудрявцев и руководитель управления Росприроднадзора по Челябинской области Виталий Курятников.