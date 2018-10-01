В посёлке под Кыштымом охотники стреляют в лебедей

Автор: КР от Вчера, 18:11 Категория: Общество

С прошлой недели жители посёлка Увильды бьют тревогу. Ещё в апреле сюда прилетели два белых лебедя, у которых вскоре появилось потомство. Четверо лебедят были настолько слабы, что местная жительница, пока не растаял лёд на озере, подкармливала всё семейство.

– Я назвала лебедей «Гошей» и «Глашей». Они прилетали ещё в том году. Из окон своего дома я всегда наблюдаю за ними, – сказала сайту «КР» жительница посёлка Увильды Елена Плешкова. – Детёныши, можно сказать, мне как дети, поэтому с болью воспринимаю всё произошедшее.

Полторы недели назад, в выходные, с разных сторон озера раздавались выстрелы. Это подтверждают многие местные жители. Здесь большое количество баз отдыха, куда часто наведываются охотники из разных городов пострелять дичь.

Именно после тех выходных лебедят осталось два. А один из оставшихся – с подбитым крылом, из-за чего взлететь он теперь не может. Хотя сама птица занесена в Красную книгу и её отстрел запрещён.

– Мы сразу с Еленой заметили, что один из лебедят как-то странно прижимает крыло, – сказал сайту «КР» житель посёлка Увильды Александр Рыков. – В прошлую среду его удалось выманить на берег. Подняв крыло, мы увидели там кровь и следы от дроби. Тут же выпустили его, потому что отец-лебедь сразу начал волноваться и шипеть.

Елена Плешкова позвонила орнитологам в Челябинск. В свою очередь, те предложили ей обратиться в министерство экологии Челябинской области.

– Да, одно обращение зафиксировано, – сказала сайту «КР» начальник отдела особо охраняемых природных территорий этого ведомства Елена Шадрина. – Проводятся организационные мероприятия. Для этого понадобится пару дней.

Сегодня вечером, уже после отъезда из посёлка Увильды корреспондента «КР», в редакцию позвонила Елена Плешкова, сказав, что руководитель орнитологического общества областного центра Ирина Чухарева вместе с инспектором министерства экологии для спасения раненого лебедёнка прибудут завтра. Его заберут и поместят в специальный бассейн, где уже находятся семь пострадавших лебедей с других территорий области.