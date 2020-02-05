ЕДДС Кыштыма сообщает о надвигающихся метелях и шквалистом ветре

Вчера, 10:21 Категория: Экология

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Как сообщили сайту «КР» в Единой дежурно-диспетчерской службе Кыштыма, сегодня, 5 февраля, в нашем городе объявлено экстренное предупреждение. По прогнозам Челябинского гидрометеоцентра, в отдельных районах области ожидаются метели, снежные заносы, гололёд, порывы ветра до 20 метров в секунду.

В Кыштыме прогнозируется температура воздуха до плюс одного градуса.

В условиях прогнозируемого комплекса неблагоприятных погодных условий Управление гражданской защиты рекомендует водителям воздержаться от поездок на автотранспорте, а при движении – особенно тщательно выбирать безопасную скорость и соблюдать дистанцию, предоставлять преимущество снегоуборочной технике.

При сильном ветре следует плотно закрыть окна, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть, закрепить слабо укреплённые конструкции. На улице необходимо держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Нельзя находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автомобили.

Обращаем внимание организаторов турпоходов, что в период непогоды необходимо скорректировать график выдвижения туристических групп на более поздний срок.

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.