В Кыштыме объявлено экстренное предупреждение

Вчера, 15:03 Категория: Экология

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Как сообщили сайту «КР» в Единой дежурно-диспетчерской службе Кыштыма, завтра, 4 февраля, объявлено экстренное предупреждение. По прогнозам Челябинского гидрометеоцентра, в отдельных районах области ожидаются сильный снег, порывистый ветер до 20 метров в секунду. В Кыштыме прогнозируется температура воздуха от минус трёх до плюс одного градуса.

Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения электроснабжения. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

В условиях прогнозируемого комплекса неблагоприятных погодных условий Управление гражданской защиты рекомендует водителям воздержаться от поездок на автотранспорте, а при движении – особенно тщательно выбирать безопасную скорость и соблюдать дистанцию, предоставлять преимущество снегоуборочной технике.

При сильном ветре следует плотно закрыть окна, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть, закрепить слабо укреплённые конструкции. На улице необходимо держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Нельзя находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автомобили.

Обращаем внимание организаторов турпоходов, что в период непогоды необходимо скорректировать график выдвижения туристических групп на более поздний срок.

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.