Экстренное предупреждение: в Кыштыме ожидается ухудшение погоды Автор: КР от Вчера, 16:23 Категория: Экология 0 По данным Челябинского гидрометеоцентра, завтра днём в большинстве районов нашего региона ожидаются снег и метели. На отдельных участках дорог возможны снежные заносы и гололедица. Будет дуть сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Как сообщили сайту «КР» в городской Единой дежурно-диспетчерской службе, в связи с погодными условиями в пятницу, 25 января, повышается вероятность обрыва линий электропередач, вала деревьев. Кроме того, прогнозируется увеличение количества ДТП, а также повреждение слабо закреплённых конструкций, кровли и стеклянных окон. Управление гражданской защиты Кыштымского городского округа рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок. Если же это невозможно, необходимо выбирать безопасную скорость и следить за уровнем топлива. Парковать транспортные средства нужно так, чтобы они не мешали работе коммунальной техники. Пешеходам следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Нельзя находиться рядом с крупными деревьями. В случае чрезвычайных ситуаций звоните по телефону ЕДДС – 112. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить