Алексей Текслер представил программу улучшения качества атмосферного воздуха в крупнейших городах области

Автор: КР от Сегодня, 11:35 Категория: Экология

В Челябинске прошёл Всероссийский экологический форум «Чистая страна».

В нём приняли участие учёные, экологи, общественные деятели, главы федеральных органов власти, профильных ведомств, надзорных органов, руководители крупных предприятий. Всего около 600 человек. В их числе и глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер обозначил приоритетные задачи по улучшению качества атмосферного воздуха на Южном Урале.

– В майском указе президента России поставлены задачи по снижению нагрузки на атмосферный воздух в 12 городах, в том числе Челябинске и Магнитогорске, а это один миллион 800 тысяч граждан, – сказал Алексей Леонидович. – Мы проводим адресную и предметную работу со всеми промышленными предприятиями, которые осуществляют основную экологическую нагрузку.

Врио губернатора обозначил, что регион готов к проведению эксперимента по введению системы сводных расчётов и квотирования выбросов.

В Челябинской области сформированы комплексные планы улучшения качества атмосферного воздуха, в которые входит более 80 мероприятий в Челябинске и 22 – в Магнитогорске.

Поставлена задача предприятиям в черте города уйти от использования бурого угля. Проводится работа по переводу челябинской ТЭЦ-2 на газ.

Особое место в снижении нагрузки на атмосферный воздух в городах занимает работа по разгрузке транспортных артерий, переходу на электротранспорт и газомоторное топливо.

Уже в 2019 году в Челябинске появятся новые автобусы на экологическом топливе, обновление автопарка общественного транспорта продолжится и в следующем году.

Также для достижения показателей по снижению нагрузки на атмосферный воздух немаловажным является закрытие городских свалок. Так, в Челябинске полигон уже закрыт, в июне начнётся его рекультивация.