» » В городах Челябинской области появятся автобусы с wi-fi и usb-портами

В городах Челябинской области появятся автобусы с wi-fi и usb-портами

Автор: КР от Вчера, 14:12 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Фото с сайта gubernator74.ru

 

В Челябинск поступили первые 17 низкопольных, экологичных автобусов, использующих природный газ в качестве моторного топлива.

 

В рамках реализации нацпроекта «Экология» и его региональной составляющей программы «Чистый воздух» в областной центр до середины ноября поступит всего 66 современных автобусов.

 

Салон каждого из них оборудован местами для маломобильных граждан, роутером с раздачей wi-fi и usb-портами, чтобы пассажиры во время поездки могли подзарядить мобильные телефоны.

 

– Автобусы приобретены за счёт областного бюджета, всего мы рассчитываем вместе с федеральным бюджетом направить на покупку таких современных автобусов до четырёх миллиардов рублей. Объём выбросов и канцерогенов при использовании таких автобусов в несколько раз ниже, чем при эксплуатации обычных дизельных автобусов, – сказал временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

 

Со следующего года программа начнёт действовать и в других муниципалитетах, готовых обслуживать транспорт на компримированном газе.

 

 


Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter