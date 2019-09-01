В городах Челябинской области появятся автобусы с wi-fi и usb-портами Автор: КР от Вчера, 14:12 Категория: Общество 0 Фото с сайта gubernator74.ru В Челябинск поступили первые 17 низкопольных, экологичных автобусов, использующих природный газ в качестве моторного топлива. В рамках реализации нацпроекта «Экология» и его региональной составляющей программы «Чистый воздух» в областной центр до середины ноября поступит всего 66 современных автобусов. Салон каждого из них оборудован местами для маломобильных граждан, роутером с раздачей wi-fi и usb-портами, чтобы пассажиры во время поездки могли подзарядить мобильные телефоны. – Автобусы приобретены за счёт областного бюджета, всего мы рассчитываем вместе с федеральным бюджетом направить на покупку таких современных автобусов до четырёх миллиардов рублей. Объём выбросов и канцерогенов при использовании таких автобусов в несколько раз ниже, чем при эксплуатации обычных дизельных автобусов, – сказал временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер. Со следующего года программа начнёт действовать и в других муниципалитетах, готовых обслуживать транспорт на компримированном газе. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить