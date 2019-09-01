В Кыштыме выпал первый снег

Автор: КР от Вчера, 12:07 Категория: Экология

Фото из социальной сети "ВКонтакте".

Зимние осадки можно было наблюдать сегодня утром на горах Сугомак и Егоза. Днём ранее снежный покров окутал Верхний Уфалей и Карабаш.

По данным Челябинского гидрометцентра, в горах наблюдается снежный покров в три сантиметра. Ночью температура воздуха составила от нуля до плюс трёх градусов, местами заморозки до минус двух.

Согласно прогнозу погоды, сегодня ночью в Кыштыме также ожидается снег. А днём воздух прогреется до плюс пяти градусов.

Сегодня, 24 сентября, Федорин день. В народном календаре он обозначен как третья встреча осени, считай, зимы.