В Кыштыме на почве ожидаются заморозки до минус пяти градусов

Автор: КР от Сегодня, 14:13 Категория: Общество

Синоптики гидрометцентра Челябинской области сообщили, какая погода ждёт южноуральцев в предстоящие выходные дни.

В субботу, 18 мая, на территории Южного Урала будет преобладать облачная погода с прояснениями, местами – небольшие дожди. Порывы ветра будут достигать 14-19 м/с. Ночью в отдельных районах столбики термометров опустятся до -3, в горах ожидается мокрый снег. На почве температура снизится до -5 градусов. Днем будет от +12 до +17.

В воскресенье, 19 мая, на Южном Урале сохранится дождливая погода. Ночью будет от 0 до +5. Днем также ожидается прохладно — от +8 до +13.