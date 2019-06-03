На Кыштым надвигается скандинавский циклон Автор: КР от Сегодня, 17:04 Категория: Экология 0 Синоптики Челябинского гидрометеоцентра прогнозируют в ближайшие сутки перепад температуры воздуха в отдельных районах области. Уже сегодня ночью в горах и низинах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус трёх градусов. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Завтра днём в Кыштыме прогнозируется температура воздуха до плюс 16 градусов, без существенных осадков. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить