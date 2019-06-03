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На Кыштым надвигается скандинавский циклон

Автор: КР от Сегодня, 17:04 Категория: Экология

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Синоптики Челябинского гидрометеоцентра прогнозируют в ближайшие сутки перепад температуры воздуха в отдельных районах области.

 

Уже сегодня ночью в горах и низинах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус трёх градусов. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

 

Завтра днём в Кыштыме прогнозируется температура воздуха до плюс 16 градусов, без существенных осадков.


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