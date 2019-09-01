В Кыштыме установят пластиковые контейнеры для мусора Автор: КР от Вчера, 12:00 Категория: Экология 0 В Кыштымский городской округ поступила первая партия евроконтейнеров для сбора мусора. На их приобретение был выделен один миллион 650 тысяч 500 рублей из регионального бюджета. Ещё 400 тысяч добавил местный. Всего 140 штук. Вчера первую партию евроконтейнеров разместили на базе «Дорсервиса». Сейчас идёт их постановка на учёт комитетом по управлению имуществом, после чего они будут переданы в управление городского хозяйства. Установкой евроконтейнеров на мусорных площадках займётся региональный оператор – кыштымская компания «Спецсервис». – Евроконтейнеры поступили двух цветов, – сказала сайту «КР» заслуженный эколог РФ Людмила Устинова. – Мы закажем ещё наклейки для них, которые будут подсказкой для жителей, какой мусор в какой бак стоит кидать. Так в красные следует бросать те отходы, которые потом можно переработать – бумагу, пластик, полиэтилен. А в серые – весь остальной мусор. Каждый евроконтейнер вместительностью 1,1 кубометра. Как уже сообщалось на сайте «КР», ранее компания «Спецсервис» за девять миллионов приобрела автомобиль КАМАЗ с установкой «Фарид» для вывоза мусора из современных баков. Евроконтейнера на 26 мусорных площадках начнут устанавливать в октябре. Кроме того, ожидается вторая их поставка в количестве 72 штук. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить