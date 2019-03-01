В Кыштыме мусор будет вывозить новый КАМАЗ с импортной установкой под евроконтейнеры

Автор: КР от Сегодня, 14:52 Категория: Общество

Их планируется установить в местах многоквартирных застроек. Старые баки с мусорных площадок перевезут в садоводческие товарищества. Они с этого года тоже должны заключить договоры с региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. В Кыштымском кластере это компания «Спецсервис».

Евроконтейнеры гораздо удобнее прежних конструкций. У них имеется педаль, при нажатии которой открывается крышка. Объём каждого – один куб.

Из областного бюджета на их приобретение муниципалитетами выделено 100 миллионов рублей.

Кыштымскому городскому округу предназначалось 450 евроконтейнеров. Однако учитывая количество территории на Южном Урале, в компании «Спецсервис» ожидают, что эту цифру уменьшат на 40 процентов.

Как сказали сайту «КР» в компании «Спецсервис», для вывоза мусора с евроконтейнеров уже приобретён новый КАМАЗ с импортной установкой «Фарид». Большегрузный автомобиль обошёлся региональному оператору в девять миллионов рублей.

За один рейс КАМАЗ может принять мусор почти со 100 евроконтейнеров. Сжатие ТКО у него находится в соотношении один к шести, в то время как у техники, которая сейчас обслуживает население Кыштымского округа – один к трём с половиной. К тому же КАМАЗ сможет собирать и крупногабаритный мусор.

Завтра новая машина будет поставлена на учёт, а первые рейсы в посёлки Слюдорудник и Тайгинка КАМАЗ совершит уже в среду.

В компании «Спецсервис» не исключают, что к концу года будет приобретён ещё один КАМАЗ. Всё зависит от количества закупленных для Кыштымского городского округа евроконтейнеров.