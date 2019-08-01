В Кыштыме к уборке несанкционированных свалок привлекут новую технику

Автор: КР от Сегодня, 14:15 Категория: Экология

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в кыштымском кластере – компания «Спецсервис» – приобрела новый автомобиль «Shacman». Его стоимость составила четыре с половиной миллиона рублей.

Машина уже поставлена на учёт в ГИБДД и в ближайшее время выйдет на линию.

– Этот 25-тонный автомобиль предназначен для вывоза «хвостов» с сортировочного комплекса на мусорный полигон, – сказал сайту «КР» генеральный директор ООО «Спецсервис» Александр Шварц. – Но мы будем привлекать его и к уборке крупногабаритного мусора на контейнерных площадках и несанкционированных , например, вблизи производственных помещений «Стекландии» в микрорайоне Каолиновый и рядом с гаражным кооперативом «Байкал».

В правительстве Челябинской области на 8 августа назначено совещание с участием всех региональных операторов по обращению с ТКО. На нём будут разработаны единый механизм и финансовая схема взаимодействия регоператоров и муниципалитетов по уборке несанкционированных свалок.

Как только будет утверждён этот документ, компания «Спецсервис» приступит к вывозу мусора с несанкционированных свалок на территории Кыштымского городского округа.

Напомним, оплачиваться эта работа будет за счёт местного бюджета. Ну как тут не помянуть злым языком тех, кто устраивает такие несанкционированные завалы хлама.