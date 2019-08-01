В Кыштыме к уборке несанкционированных свалок привлекут новую технику Автор: КР от Сегодня, 14:15 Категория: Экология 0 Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в кыштымском кластере – компания «Спецсервис» – приобрела новый автомобиль «Shacman». Его стоимость составила четыре с половиной миллиона рублей. Машина уже поставлена на учёт в ГИБДД и в ближайшее время выйдет на линию. – Этот 25-тонный автомобиль предназначен для вывоза «хвостов» с сортировочного комплекса на мусорный полигон, – сказал сайту «КР» генеральный директор ООО «Спецсервис» Александр Шварц. – Но мы будем привлекать его и к уборке крупногабаритного мусора на контейнерных площадках и несанкционированных , например, вблизи производственных помещений «Стекландии» в микрорайоне Каолиновый и рядом с гаражным кооперативом «Байкал». В правительстве Челябинской области на 8 августа назначено совещание с участием всех региональных операторов по обращению с ТКО. На нём будут разработаны единый механизм и финансовая схема взаимодействия регоператоров и муниципалитетов по уборке несанкционированных свалок. Как только будет утверждён этот документ, компания «Спецсервис» приступит к вывозу мусора с несанкционированных свалок на территории Кыштымского городского округа. Напомним, оплачиваться эта работа будет за счёт местного бюджета. Ну как тут не помянуть злым языком тех, кто устраивает такие несанкционированные завалы хлама. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить