Региональное министерство экологии направит в Кыштымский кластер более 1000 мусорных контейнеров Автор: КР от Вчера, 12:45 Категория: Общество 0 Бюджету Челябинской области это обойдётся почти в 17 с половиной миллионов рублей. Чуть более 11 из них направят на приобретение пластиковых евроконтейнеров с педалью для открывания крышки. На оставшиеся деньги будут закуплены стандартные металлические контейнеры. Сейчас идёт конкурсная процедура определения подрядчика. Евроконтейнеров в Кыштымский кластер поступит 765. Из них 382 будут иметь красный цвет для мусора, который подлежит вторичной переработке, и ещё 383 окрасят в серый – для бытовых отходов, которые не подлежат раздельному сбору. Из 678 металлических контейнеров одна половину будет окрашена в красный цвет, другая – в серый. Подрядчик должен будет осуществить первую поставку контейнеров в течение 80 дней с момента подписания контракта. При этом она может быть разбита на отдельные партии. Сам контракт будет действовать до 31 декабря 2019 года. Сколько конкретно контейнеров будет установлено именно в Кыштыме, пока неизвестно. Напомним, в Кыштымский кластер входят также города Верхний Уфалей, Снежинск, Касли, Озёрск, Нязепетровск, а также Аргаяшский район. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить