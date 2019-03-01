Региональное министерство экологии направит в Кыштымский кластер более 1000 мусорных контейнеров

Автор: КР от Вчера, 12:45 Категория: Общество

Бюджету Челябинской области это обойдётся почти в 17 с половиной миллионов рублей. Чуть более 11 из них направят на приобретение пластиковых евроконтейнеров с педалью для открывания крышки. На оставшиеся деньги будут закуплены стандартные металлические контейнеры.

Сейчас идёт конкурсная процедура определения подрядчика.

Евроконтейнеров в Кыштымский кластер поступит 765. Из них 382 будут иметь красный цвет для мусора, который подлежит вторичной переработке, и ещё 383 окрасят в серый – для бытовых отходов, которые не подлежат раздельному сбору.

Из 678 металлических контейнеров одна половину будет окрашена в красный цвет, другая – в серый.

Подрядчик должен будет осуществить первую поставку контейнеров в течение 80 дней с момента подписания контракта. При этом она может быть разбита на отдельные партии. Сам контракт будет действовать до 31 декабря 2019 года.

Сколько конкретно контейнеров будет установлено именно в Кыштыме, пока неизвестно.

Напомним, в Кыштымский кластер входят также города Верхний Уфалей, Снежинск, Касли, Озёрск, Нязепетровск, а также Аргаяшский район.