» » Региональное министерство экологии направит в Кыштымский кластер более 1000 мусорных контейнеров

Региональное министерство экологии направит в Кыштымский кластер более 1000 мусорных контейнеров

Автор: КР от Вчера, 12:45 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Бюджету Челябинской области это обойдётся почти в 17 с половиной миллионов рублей. Чуть более 11 из них направят на приобретение пластиковых евроконтейнеров с педалью для открывания крышки. На оставшиеся деньги будут закуплены стандартные металлические контейнеры.

 

Сейчас идёт конкурсная процедура определения подрядчика.

 

Евроконтейнеров в Кыштымский кластер поступит 765. Из них 382 будут иметь красный цвет для мусора, который подлежит вторичной переработке, и ещё 383 окрасят в серый – для бытовых отходов, которые не подлежат раздельному сбору.

 

Из 678 металлических контейнеров одна половину будет окрашена в красный цвет, другая – в серый.

 

Подрядчик должен будет осуществить первую поставку контейнеров в течение 80 дней с момента подписания контракта. При этом она может быть разбита на отдельные партии. Сам контракт будет действовать до 31 декабря 2019 года.

 

Сколько конкретно контейнеров будет установлено именно в Кыштыме, пока неизвестно.

 

Напомним, в Кыштымский кластер входят также города  Верхний Уфалей, Снежинск, Касли, Озёрск, Нязепетровск, а также Аргаяшский район.


Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter