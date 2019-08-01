В Кыштым партиями поступят контейнеры для твёрдых бытовых отходов

Автор: КР от Сегодня, 11:42 Категория: Экология

Компания ООО «СА ЭКОТЕХ» из Екатеринбурга выиграла тендер на поставку в наш город евроконтейнеров. На эти цели было выделен один миллион 897 тысяч рублей.

До 1 сентября с компанией заключит контракт комитет управления имуществом, после чего евроконтейнеры начнут поступать в наш город партиями. Всего их будет закуплено 140 штук. Из них серого цвета 114,а красного – 26.

Серые евроконтейнеры, в отличие от красных, предназначены для мусора, который не подлежит раздельному сбору. Каждый из них будет оснащён крышкой и педалью для её открытия. В первую очередь их разместят на мусорных площадках в черте города, которые прошли процедуру межевания.

Подрядчик гарантирует их работоспособность в течение 12 месяцев. Однако практика больших городов и муниципалитетов Челябинской области показывает, что сами жители похищают евроконтейнеры с мусорных площадок.