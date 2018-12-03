Жители Кыштыма будут платить за вывоз мусора меньше, чем во всей России Автор: КР от Вчера, 12:51 Категория: Экология 0 Обращение с твёрдыми коммунальными отходами – новая коммунальная услуга, которая появиться в платёжных квитанциях с 1 января 2019 года. Ранее для населения расходы на сбор, вывоз, захоронение ТКО включались в состав платы за содержание и ремонт жилья, исходя из количества квадратных метров. Вчера в Челябинске представители общественности и региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами обсудили установление тарифов на вывоз мусора в 2019 году. В Кыштымском кластере, куда, помимо Кыштыма, входят города Верхний Уфалей, Снежинск, Касли, Озёрск, Нязепетровск, а также Аргаяшский район, региональный оператор предлагал установить тариф в размере 88 рублей 38 копеек для жильцов многоквартирных домов и 68 рублей 23 копейки – для частного сектора. Но эксперты министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области исключили из представленных им расчётов необоснованные затраты, в том числе – по услуге транспортирования твёрдых коммунальных отходов. Прогнозируемая плата для кыштымцев, таким образом, составит 63 рубля 43 копейки для жильцов многоквартирных домов и 48 рублей 81 копейку – для частного сектора. Как сказали сайту «КР» в компании «Спецсервис», которая является региональным оператором по обращению с ТКО в Кыштымском кластере, окончательно тариф будет утверждён после 25 декабря. Эта информация, как и публичный договор, будет опубликована в газете «Кыштымский рабочий» 28 декабря. Завтра перед Собранием депутатов выступит заместитель главы Кыштымского городского округа по управлению имуществом Максим Лотов. Он обратиться к представительному органу местной власти с просьбой утвердить перечень движимого имущества – контейнеров для сбора ТКО, которые поступят в наш город из государственной собственности Челябинской области. Контейнеры ведь теперь надо разместить и в частном секторе. Между тем плата за новую коммунальную услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Кыштыме, как и во всей Челябинской области, в будет одной из самых низких в России. Так, например, в Санкт-Петербурге плата в месяц с одного человека составляет 140,14 рублей, в Республике Коми – 165,70 рублей, в Камчатском крае – 120,05 рублей, в Воронежской области – 139,46 рублей. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить