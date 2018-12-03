Жители Кыштыма будут платить за вывоз мусора меньше, чем во всей России

Автор: КР от Вчера, 12:51 Категория: Экология

Обращение с твёрдыми коммунальными отходами – новая коммунальная услуга, которая появиться в платёжных квитанциях с 1 января 2019 года. Ранее для населения расходы на сбор, вывоз, захоронение ТКО включались в состав платы за содержание и ремонт жилья, исходя из количества квадратных метров.

Вчера в Челябинске представители общественности и региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами обсудили установление тарифов на вывоз мусора в 2019 году.

В Кыштымском кластере, куда, помимо Кыштыма, входят города Верхний Уфалей, Снежинск, Касли, Озёрск, Нязепетровск, а также Аргаяшский район, региональный оператор предлагал установить тариф в размере 88 рублей 38 копеек для жильцов многоквартирных домов и 68 рублей 23 копейки – для частного сектора.

Но эксперты министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области исключили из представленных им расчётов необоснованные затраты, в том числе – по услуге транспортирования твёрдых коммунальных отходов. Прогнозируемая плата для кыштымцев, таким образом, составит 63 рубля 43 копейки для жильцов многоквартирных домов и 48 рублей 81 копейку – для частного сектора.

Как сказали сайту «КР» в компании «Спецсервис», которая является региональным оператором по обращению с ТКО в Кыштымском кластере, окончательно тариф будет утверждён после 25 декабря. Эта информация, как и публичный договор, будет опубликована в газете «Кыштымский рабочий» 28 декабря.

Завтра перед Собранием депутатов выступит заместитель главы Кыштымского городского округа по управлению имуществом Максим Лотов. Он обратиться к представительному органу местной власти с просьбой утвердить перечень движимого имущества – контейнеров для сбора ТКО, которые поступят в наш город из государственной собственности Челябинской области. Контейнеры ведь теперь надо разместить и в частном секторе.

Между тем плата за новую коммунальную услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Кыштыме, как и во всей Челябинской области, в будет одной из самых низких в России. Так, например, в Санкт-Петербурге плата в месяц с одного человека составляет 140,14 рублей, в Республике Коми – 165,70 рублей, в Камчатском крае – 120,05 рублей, в Воронежской области – 139,46 рублей.