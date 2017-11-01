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Кыштым станет первым в Челябинской области, где полноценно заработает новая схема обращения с отходами

Автор: КР от Сегодня, 09:53 Категория: Экология

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Министерство экологии Челябинской области объявило конкурс на определение регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами для Кыштымского кластера. Победитель будет объявлен 17 ноября. Он должен приступить к работе уже весной 2018 года.

 

В конкурсе примет участие и специализированная в нашем городе организация – ООО «Спецсервис». Она занимается сбором, транспортировкой и переработкой мусора. Как сказал сайту «КР» генеральный директор «Спецсервиса» Виктор Вшивцев, ежемесячно на городской полигон вывозится более ста тысяч кубометров твёрдых коммунальных отходов.

 

Создание кластера предполагает, что в Кыштыме будут заниматься переработкой сырья, привезённого к нам из близлежащих территорий. При этом, по словам Виктора Анатольевича, необходимо добиться того, чтобы на полигон поступали только органические отходы, а всё остальное должно уходить в переработку.

 

Все коммунальные объекты по обращению с отходами, в том числе мусороперерабатывающий комплекс, в Кыштымском кластере уже есть, так что он станет первым в Челябинской области, где полноценно заработает новая территориальная схема обращения с ТКО.

 

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