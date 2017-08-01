В Кыштыме появится региональный оператор по обращению с отходами

Автор: КР от Вчера, 12:03 Категория: Экология

Губернатор Борис Дубровский провёл совещание по созданию на территории региона новой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Глава региона поставил задачу министерству экологии до конца года провести конкурс по выбору региональных операторов ТКО для Челябинского и Кыштымского кластеров.

На территории Челябинской области сейчас внедряется принципиально новая система обращения с отходами, которая делит область на шесть кластеров. В каждом из них будут созданы современные объекты для обращения с ТКО, отвечающие всем требованиям законодательства, и будет определен региональный оператор по обращению с ними.

Министр экологии Челябинской области Ирина Гладкова доложила, что 27 июля объявлен конкурс на выбор концессионера по Челябинскому кластеру. Приём документов продлится до 11 сентября. Объём инвестиций для создания современных объектов обращения с ТКО на его территории оценивается в сумму 2,77 миллиарда рублей.

– До 1 января 2018 года по Челябинскому кластеру должен быть определён региональный оператор, – акцентировал внимание участников совещания глава региона. Также конкурс на выбор регионального оператора по поручению губернатора будет объявлен в ближайшее время и в Кыштымском кластере.

Напомним, что в Кыштымском городском округе с декабря 2015 года на базе городского полигона действует современный мусоросортировочный комплекс ООО «Спецсервис». Он может стать одним из ключевых элементов Кыштымского кластера.