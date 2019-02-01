В Кыштыме откроется скалодром

Автор: КР от Сегодня, 16:25 Категория: Общество

Девятиметровый скалодром возведут в физкультурно-оздоровительном комплексе в районе Нижнего Кыштыма. Инициатором проекта стала руководитель туристического клуба «КомпасУрала» Алла Алферова.

Трассы различной сложности – спортивного скалолазания и боулдеринга – будут доступны как для детей с пяти лет, так и для взрослых.

– Занятия боулдерингом без страховочных систем позволяют развивать те же навыки, что и в скалолазании, но более интенсивно и эффективно, – сказала сайту «КР» Алла Алферова. – Стены в зале, как правило, не превышают четырёх метров. С детьми будет заниматься профессиональный тренер.

Планируется проведение как индивидуальных, так и групповых занятий. Вместе со скалодромом здесь же откроется и туристический клуб для детей.

Монтаж скалодрома начнётся в понедельник. Открытие состоится не раньше, чем через месяц.