» » В Кыштыме откроется скалодром

В Кыштыме откроется скалодром

Автор: КР от Сегодня, 16:25 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Девятиметровый скалодром возведут в физкультурно-оздоровительном комплексе в районе Нижнего Кыштыма. Инициатором проекта стала руководитель туристического клуба «КомпасУрала» Алла Алферова.

 

Трассы различной сложности – спортивного скалолазания и боулдеринга –  будут доступны как для детей с пяти лет, так и для взрослых.

 

– Занятия боулдерингом без страховочных систем позволяют развивать те же навыки, что и в скалолазании, но более интенсивно и эффективно, – сказала сайту «КР» Алла Алферова. – Стены в зале, как правило, не превышают четырёх метров. С детьми будет заниматься профессиональный тренер.

 

Планируется проведение как индивидуальных, так и групповых занятий. Вместе со скалодромом здесь же откроется и туристический клуб для детей.

 

Монтаж скалодрома начнётся в понедельник. Открытие состоится не раньше, чем через месяц.  


Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter