В Кыштыме откроется скалодром Автор: КР от Сегодня, 16:25 Категория: Общество 0 Девятиметровый скалодром возведут в физкультурно-оздоровительном комплексе в районе Нижнего Кыштыма. Инициатором проекта стала руководитель туристического клуба «КомпасУрала» Алла Алферова. Трассы различной сложности – спортивного скалолазания и боулдеринга – будут доступны как для детей с пяти лет, так и для взрослых. – Занятия боулдерингом без страховочных систем позволяют развивать те же навыки, что и в скалолазании, но более интенсивно и эффективно, – сказала сайту «КР» Алла Алферова. – Стены в зале, как правило, не превышают четырёх метров. С детьми будет заниматься профессиональный тренер. Планируется проведение как индивидуальных, так и групповых занятий. Вместе со скалодромом здесь же откроется и туристический клуб для детей. Монтаж скалодрома начнётся в понедельник. Открытие состоится не раньше, чем через месяц. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить