В Кыштыме пройдёт семейный праздник по посадке деревьев

Автор: КР от Сегодня, 15:35 Категория: Экология

Как сообщалось ранее на сайте «КР, в Кыштыме развивается международное движение "Подари Земле сад". В детских садах и школах проходят уроки, на которых дети сажают семена дубов в горшки, а затем высаживают деревья на улицу.

Координатор этого экологического проекта по Челябинской области – руководитель туристического клуба «Компас Урала», жительница Кыштыма Алла Алферова. Она впервые решила организовать в нашем городе семейный праздник по посадке деревьев, посвящённый участникам Великой Отечественной войны.

– Приглашаю детей и родителей 16 ноября в 15 часов в центральную городскую библиотеку имени Б. Е. Швейкина, – сказала сайту «КР» Алла Алферова. – С собой нужно взять цветочный горшок и землю, а семена дубков я предоставлю каждому участнику праздника.

Все получат рекомендации по уходу за будущими деревьями. А уже ко Дню Победы в мае следующего года семьи смогут высадить саженцы рядом с домом, на даче или в любом другом месте города.