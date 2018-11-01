В Кыштыме пройдёт семейный праздник по посадке деревьев Автор: КР от Сегодня, 15:35 Категория: Экология 0 Как сообщалось ранее на сайте «КР, в Кыштыме развивается международное движение "Подари Земле сад". В детских садах и школах проходят уроки, на которых дети сажают семена дубов в горшки, а затем высаживают деревья на улицу. Координатор этого экологического проекта по Челябинской области – руководитель туристического клуба «Компас Урала», жительница Кыштыма Алла Алферова. Она впервые решила организовать в нашем городе семейный праздник по посадке деревьев, посвящённый участникам Великой Отечественной войны. – Приглашаю детей и родителей 16 ноября в 15 часов в центральную городскую библиотеку имени Б. Е. Швейкина, – сказала сайту «КР» Алла Алферова. – С собой нужно взять цветочный горшок и землю, а семена дубков я предоставлю каждому участнику праздника. Все получат рекомендации по уходу за будущими деревьями. А уже ко Дню Победы в мае следующего года семьи смогут высадить саженцы рядом с домом, на даче или в любом другом месте города. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить